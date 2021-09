Verbraucher : Millionen von Autokrediten sind fehlerhaft: Das können Betroffene nun tun

Luxemburg Viele Autokredite, die beim Autokauf über den Händler abgeschlossen, sind fehlerhaft. Sie entsprechen nicht dem Europarecht, weil sie unter anderen nicht ausdrücklich auf das Widerspruchsrecht hinweisen. Ein Trierer Anwalt weist darauf hin, dass die Betroffenen den Kredit kündigen und ihr Auto zurückgeben können.

Der Trierer Rechtsanwalt Christof Lehnen spricht von einem Hammer. Der Europäische Gerichtshof (EUGH) in Luxemburg habe ein bahnbrechendes Urteil gefällt, sagte Lehnen volksfreund.de. Die Luxemburger Richter haben heute entschieden, dass deutsche Autokredite, die beim Autokauf etwa über Banken der Hersteller abgeschlossen sind, rechtswidrig sind (Aktenzeichen: C-33/20, C-155/20, C-187/20). Grund: Die in den meisten Verträgen gewählten Formulierungen sein fehlerhaft, auch würden die Kunden nicht explizit darauf hingewiesen, dass sie den Kreditvertrag bis zu zwei Wochen nach Anschluss kündigen könnten. Ebenso bemängelten die Richter, dass die Kreditgeber – in den meisten Fällen handelt es sich um Autobanken – nicht in verständlicher Form auf mögliche Verzugszinsen oder die auf die Konditionen für eine vorzeitige Rückzahlung der Restschuld hinwiesen.