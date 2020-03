Kostenpflichtiger Inhalt: Entsorgung : Ministerin gegen geschlossene Wertstoffhöfe

Foto: klaus kimmling/Klaus Kimmling

Trier/Mainz Wer unter Quarantäne steht, soll seinen Abfall nicht trennen, sondern in die Restmülltonne werfen.

Die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken hat die rheinland-pfälzischen Entsorgungsträger dazu aufgerufen, die gewohnte Abfallentsorgung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bittet die Grünen-Politikerin darum, die kommunalen Wertstoffhöfe nicht zu schließen. Die Wertstoffhöfe leisteten einen wichtigen Beitrag zur Entsorgungssicherheit, sagte Höfken. Würden sie geschlossen, bestünde die Gefahr, dass noch mehr Müll über die Restmülltonne entsorgt werde – und damit die Sammellogistik und die Kapazitäten in den Abfallverbrennungsanlagen überfordert würden.

In der Region Trier sind die Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren vorletztes Wochenende geschlossen worden, nachdem zuvor trotz mehrfacher Mahnungen der Andrang offenbar nicht nachgelassen hatte. Daran werde sich auch zunächst nichts ändern, sagte der Chef des regionalen Abfallzweckverbands, Max Monzel, am Montag unserer Zeitung.

Umweltministerin Höfken appellierte an die Rheinland-Pfälzer, auf spontane Entrümpelungsaktionen zu verzichten. In dieser Situation sei ein hohes Sperrmüllaufkommen kaum zu bewältigen, meinte die Ministerin. Der Abfallzweckverband hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, ab Karfreitag vorerst keinen Sperrmüll, Grünabfall oder alte Elektrogeräte mehr abzuholen. Allerdings seien die Grünschnittsammelstellen weiterhin geöffnet, so ART-Chef Monzel, und Sperrmüll-Anmeldungen würden weiter entgegengenommen: „Wegen eines Termins melden wir uns später bei den Leuten.“

Ulrike Höfken rief die Bürger dazu auf, ihren Müll auch während der Corona-Krise weiter zu trennen. Für Haushalte, in denen Personen lebten, die mit dem Coronavirus infiziert seien oder bei denen ein begründeter Infektionsverdacht bestehe, gelten nach Angaben der Mainzer Umweltministerin andere Bestimmungen. Die Betroffenen sollten ihren kompletten Müll über die Restmülltonne entsorgen. „In diesem Fall sollen auch Biomüll, Altpapier und Verpackungsmüll, der normalerweise in den Gelben Sack gehört, über die Restmülltonne entsorgt werden. Am besten in einem gut verschlossenen Müllbeutel“, rät Höfken unter Verweis auf entsprechende Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Altglas, Elektroschrott, Batterien und Schadstoffe sollten allerdings auch weiterhin nicht über den Hausmüll, sondern nach Aufhebung der Quarantäne wie gewohnt entsorgt werden,

Probleme haben derzeit einige Kommunen offenbar auch damit, dass über die Toilette entsorgte Feuchttücher Abflüsse und Kanalisation verstopfen. Diese Tücher gehörten in die Restmülltonne, sagt die Ministerin. Höfken appellierte an die Entsorgungsträger, auch eine erhöhte Menge an Restmüll zu entsorgen und, falls nötig, größere Tonnen zur Verfügung zu stellen.