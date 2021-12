Corona : Landtag ermöglicht Regierung neue Corona-Schutzmaßnahmen - Dreyer: „Vertrauen Sie unserer Wissenschaft“

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer hat bei einer Landtagsdebatte zur Corona-Situation an die Ungeimpften appelliert und bittet alle Bürger, ihre Kontakte zu reduzieren. Das Parlament stimmte für weitere Corona-Maßnahmen.

Im Grunde genommen, hätten sich die Parlamentarier die Debatte über mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz sparen können. Denn mit Ausnahme der AfD waren sich alle im Landtag vertretenen Parteien einig, dass die Landesregierung die Möglichkeit erhalten soll, entsprechend der im November vom Bundestag beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes, je nach Corona-Lage örtlich begrenzt die Schließung von Bars, Clubs und Diskotheken, weitergehende Kontaktbeschränkungen oder auch Alkoholverbot in der Öffentlichkeit anzuordnen. Weil es darüber bei der Mehrheit der Fraktionen keinen wirklichen Dissens gab, nutzen die meisten Redner ihre Beiträge eher zur Bewertung der Corona–Lage und einer Rechtfertigung der seit Samstag geltenden Einschränkungen für Ungeimpfte. Daher erinnerte der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Stefan Wefelscheid, zum Abschluss der knapp 90-minütigen Debatte daran, dass es eigentlich um die Zustimmung zu aus seiner Sicht notwendigen schärferen Corona-Maßnahmen gehe.

Auch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf ging hart mit den Impfgegnern („Die verhalten sich unsolidarisch.“) und Verschwörungstheoretikern ins Gericht. Er habe Null Verständnis für diese Personen. Es gebe keine Freiheit, „Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einem tödlichen Virus anzustecken“. Um Kinder und Jugendliche besser zu schützen, forderte Baldauf noch in diesem Jahr Sonderimpfaktionen an Schulen, was lautstarke Zwischenrufe von AfD-Fraktionschef Michael Frisch hervorrief. Er kritisierte in seiner Rede, die Ausgrenzung der Ungeimpften und wiederholte seine These, dass auch die Geimpften maßgeblich für das Infektionsgeschehen verantwortlich seien. Das wiederum erzürnte FDP-Fraktionschef Philipp Fernis. Es könne nun mal nicht wegdiskutiert werden, dass die Ungeimpften für die Überlastung der Krankenhäuser verantwortlich seien, sagte er in Richtung von Frisch. Nicht die Politik übe Druck auf diejenigen aus, die sich nicht impfen lassen wollten, es sei die Pandemie sagte Fernis, der wie auch die Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun eindringlich dafür warb, sich impfen zu lassen.