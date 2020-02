Exklusiv Trier Missbrauchsopfer erheben schwere Vorwürfe gegen den früheren Trier Bischof Bernhard Stein und fordern Konsequenzen – ein nach dem Kirchenmann benannter Platz sollte umbenannt werden.

Wenn die Anzeichen nicht trügen, dürfte das schon jetzt ziemlich umfangreiche Buch über Umfang und Hintergründe jahrzehntelanger sexuelle Übergriffe von Trierer Bistumspriestern an Kindern und Jugendlichen bald um ein weiteres trauriges Kapitel reicher sein. Der einheimische Historiker Thomas Schnitzler will am Dienstagabend erstmals seine Recherchen zur Rolle des ehemaligen Bischofs Bernhard Stein an der Vertuschung von Missbrauchsfällen der Öffentlichkeit präsentieren.