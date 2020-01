Kriminalität : Missbrauch – Rom bestraft Trierer Bistumspriester

Trier Weil er sich mehrfach an Minderjährigen vergangen hat, darf ein Trierer Bistumspriester nicht mehr öffentlich als Kleriker auftreten und seinen priesterlichen Dienst ausüben. Das hat nach einer Mitteilung des Bistums die römische Glaubenskongregation entschieden.

Der Ruhestandspriester, der nicht mehr im Bistum Trier lebe, hat sich demnach in den frühen 1980er Jahren des sexuellen Missbrauchs an zwei Minderjährigen schuldig gemacht – im Fall eines Jugendlichen unter 16 Jahren des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs. Damals war er Pfarrer in einer Koblenzer Gemeinde.