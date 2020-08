Freizeit : Mit App oder QR-Code schneller zum Bier

Trier Es gibt viele Möglichkeiten der digitalen Registrierung. Nur: Warum werden sie kaum genutzt?

Ist das lästig! Wer derzeit ins Restaurant geht oder mal kurz im Schwimmbad seine Runden drehen möchte, kommt an der Registrierung nicht vorbei. Überall liegen an den Eingängen Listen bereit, damit die Besucher ihren Namen, ihre Anschrift, Telefonnummer und den Zeitpunkt des Eintreffens eintragen können. Was heißt können? Müssen! „Die Kontaktnachverfolgbarkeit ist sicherzustellen“, heißt es etwa in der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung.