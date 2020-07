Kriminalität : Mit welchen Tricks Betrüger Jagd auf Corona-Hilfen machen

Trier Allein im nördlichen Rheinland-Pfalz laufen 65 Ermittlungsverfahren gegen Soloselbständige und Kleinunternehmer, die sich Gelder erschlichen haben sollen.

In Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr Verdachtsfälle wegen Betrugs bei Corona-Soforthilfen. Beim Landeskriminalamt sind mittlerweile 217 Strafanzeigen wegen Subventionsbetrugs mit einer Schadenssumme von insgesamt rund 1,63 Millionen Euro erstattet worden.

Die bei der Koblenzer Staatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen hat bislang 65 Ermittlungsverfahren gegen einen oder mehrere Beschuldigte eingeleitet, weil sie bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe für kleine Unternehmen und Soloselbständige möglicherweise unrichtige Angaben gemacht hätten, sagte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen unserer Zeitung.

Die Koblenzer Zentralstelle ist für Wirtschaftsstrafsachen im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig, damit auch für Fälle vermeintlichen Subventionsbetrugs in der Region Trier. Dabei gingen die mutmaßlichen Betrüger häufig nach der gleichen Masche vor. Die in Rheinland-Pfalz von der Investitions- und Strukturbank (ISB) ausgezahlten Gelder waren nur für Soloselbständige im Haupterwerb bestimmt. Sie mussten in ihrem Antrag versichern, dass der Liquiditätsengpass oder die existenzbedrohliche Wirtschaftslage eine direkte Folge der Corona-Krise ist und nicht schon vorher bestand.

Laut Oberstaatsanwalt Wissen wurde die Soforthilfe in mehreren Fällen allerdings von Antragstellern beantragt, die bereits vor März diesen Jahres schon seit Monaten keine Umsätze mehr erzielt und versteuert hätten; außerdem von angeblichen Soloselbständigen, die im Haupterwerb anderswo beschäftigt seien und dadurch auch durchgängig Geld verdienten. Zudem ermittelt die Koblenzer Staatsanwaltschaft nach Angaben des Oberstaatsanwalts in einigen Fällen, in denen die Antragsteller wohl gar kein Gewerbe betrieben und noch nie Steuern gezahlt hätten.

Solo-Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen mit bis zu fünf Vollzeitstellen konnten über das bis zum 31. Mai befristete Programm bis zu 9000 Euro erhalten, um ihren akuten Liquiditätsbedarf für drei Monate abzudecken. Unternehmen mit fünf bis zehn Beschäftigten bekamen bis zu 15 000 Euro.

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt zudem gegen zwei Beschuldigte wegen Betrugs. Sie sollen Gewerbebetreibenden Corona-Hilfspakete für einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag verkauft haben, obwohl der Antrag auf Corona-Soforthilfe gebührenfrei und direkt bei den Subventionsgebern gestellt werden konnte.

Zehn der insgesamt 65 in Koblenz eingeleiteten Verfahren wurden an andere Staatsanwaltschaften abgegeben, weil die Täuschungshandlungen in deren Bezirk und nicht gegenüber der Investitions- und Strukturbank erfolgt seinem. In zwei weiteren Fällen wurde das Verfahren durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls bei den Amtsgerichten Koblenz und Mainz abgeschlossen. In beiden Fällen belaufe sich der zu Unrecht erhaltene Betrag auf 9000 Euro. Darüber hinaus sei ein Verfahren eingestellt worden, weil sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt habe.

Die für Wirtschaftsstrafsachen im Süden des Landes zuständige Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat wegen möglicher Betrügereien bei den Corona-Soforthilfen nach einem Bericht der Mainzer Allgemeinen Zeitung bislang 45 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt sind bei der Investitions- und Strukturbank um die 104 000 Anträge auf Corona-Soforthilfe eingegangen, davon gut 36 000 Mehrfacheinreichungen.