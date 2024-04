TV-Telefonaktion Wenn das Knie schmerzt

Der Trierische Volksfreund bietet seinen Leserinnen und Lesern am Mittwoch, 17. April, wieder einen besonderen Service: Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an einen Arzt zu richten und fundierte Informationen zu erhalten. Die TV-Telefonaktion findet von 17 bis 19 Uhr statt. Rufen Sie an und erfahren Sie mehr über die konservative und operative Versorgung des kranken Knies.