Luxemburg-Pendler Volksfreund-Telefonaktion: Hier gibt es Hilfe und Tipps für Grenzgänger

Wer als Grenzgängerin oder Grenzgänger in Luxemburg arbeitet, erlebt im Laufe seines Arbeitslebens immer wieder Hürden bei Rechts- oder Steuerfragen oder wenn es um finanzielle Leistungen des Staates geht. Damit Pendlerinnen und Pendler mit Fragen und Sorgen nicht im Regen stehen, geben am Mittwoch, 2. Oktober, bei der Volksfreund-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr gemeinsam mit dem Deutschen Anwaltverein in Luxemburg vier Experten Rede und Antwort.