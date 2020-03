Gesundheit : Coronatests bei Patienten zu Hause

Trier Mobile Ärzteteams sollen die bei begründeten Verdachtsfällen zu möglichen Coronapatienten nach Hause fahren und diese dort auf das Virus testen.

Damit mögliche Coronapatienten für einen Test auf das Virus nicht mehr erst in eine Arztpraxis fahren müssen, wird es ab kommendem Mittwoch in Rheinland-Pfalz mobile Ärzteteams geben, die in begründeten Verdachtsfällen zu den Personen nach Hause fahren und diese dort testen. Das bestätigte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz volksfreund.de.