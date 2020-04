Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lockerungen : Möbel Martin klagt gegen Verkaufs-Beschränkung

Konz/Mainz Im Saarland darf Möbel Martin seine Filialen wieder komplett öffnen und nicht nur auf 800 Quadratmetern. Das saarländische Unternehmen hat dort erfolgreich gegen die Corona-Schutzverordnung geklagt. Auch in Rheinland-Pfalz klagt der Möbelriese gegen die Vorgabe. Eine Entscheidung wird es wohl diese Woche noch nicht geben.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen seit vergangene Woche wieder alle Geschäfte öffnen, deren Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist. Geschäfte (außer Autohäuser und Baumärkte), die größer sind, müssen ihre Verkaufsfläche entsprechend reduzieren. Während in Nordrhein-Westfalen größere Möbelhäuser unabhängig von ihrer Größe öffnen dürfen, ist das in Rheinland-Pfalz verboten. Auch im Saarland war dies bislang der Fall. Am Montag hatte das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis einer Klage von Möbel Martin stattgegeben. Das Unternehmen klagte gegen die Vorgabe, nur auf 800 Quadratmeter sein Sortiment anbieten zu können. Eine Teilöffnung auf 800 Quadratmetern sei für das Geschäftsmodell nicht möglich, begründete das Unternehmen die Klage. Wenn die Einrichtungshäuser weiter geschlossen bleiben müssten, riskiere man den Fortbestand des Traditionsunternehmens und die Zukunft von 2000 Mitarbeitern, hieß es in einer Mitteilung.

Nachdem das Gericht erlaubt hatte, dass die drei Einrichtungshäuser des Unternehmens in Saarbrücken, Ensdorf und Neunkirchen wieder komplett unabhängig von ihrer Verkaufsfläche öffnen dürfen, sollen die Filialen ab heute wieder geöffnet werden. In Rheinland-Pfalz ist das noch nicht der Fall. Dort hat Möbel Martin Klage beim Verwaltungsgericht in Mainz eingereicht. Mit einer Entscheidung sei in der kommenden Woche zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage von volsfreund.de.

„Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle. Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept mit zahlreichen Vorkehrungen erarbeitet“, teilte Nicolas Martin, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung mit. Als Beispiel führt Martin die digitalen Einlasskontrollen in den Einrichtungshäusern Saarbrücken und Ensdorf an. Hier werde mittels elektronischem Zählsystem der Zugang der Kunden gesteuert. So könne erkannt werden, wie viele Kunden sich zum jeweiligen Zeitpunkt im Einrichtungshaus aufhalten und der Zugang könne beschränkt oder gestoppt werden. Pro 50 Quadratmeter werde eine Person in die jeweiligen Filialen gelassen. Die gesetzliche Vorgabe liege im Saarland bei 20 Quadratmeter pro Person. Wegen Größe der Einrichtungshäuser mit 25 000 bis 45000 Quadratmeter seien diese besser in der Lage, die für den Infektionsschutz erforderliche Einhaltung von Abständen zwischen Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten, teilte das Unternehmen mit. Trotz der Öffnung der saarländischen Möbel-Martin-Geschäfte blieben dort die Gastronomie sowie das Kinderparadies weiterhin geschlossen.