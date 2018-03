Moldawisches Frachtflugzeug muss wegen Vibrationen im Triebwerk nach Start wieder umkehren.

später lesen Flugverkehr Flughafen Hahn: Erneut Zwischenfall mit Frachtmaschine FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Erneut musste ein Frachtflugzeug kurz nach dem Start vom Flughafen Hahn wegen technischer Probleme umkehren. Die moldawische Maschine startete am späten Montagabend im Hunsrück Richtung Baku in Aserbaidschan. Die Piloten sollen in einer Flughöhe von sieben Kilometern Vibrationen am Triebwerk bemerkt haben. Von Bernd Wientjes