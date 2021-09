Kabarett : Vom hauptberuflichen Altern

Bei ihrem Auftritt in der Tuchfabrik in Trier: Kabarettistin Monika Blankenberg. Foto: Karin Pütz

Trier Die Kabarettistin Monika Blankenberg war zu Gast im großen Saal der Tuchfabrik in Trier – vor überwiegend weiblichem Publikum.

Bereits im Vorverkauf fanden über 70 Karten ihre Besitzer und der ursprünglich für den kleinen Saal vorgesehene Auftritt von Monika Blankenberg mit dem Programm „Altern ist nichts für Feiglinge“ wurde in den großen Saal verlegt. Die für viele Menschen noch ungewohnten Regeln – es gibt keine freie Platzwahl – und die Abfrage des Impfstatus sowie der Kontaktdaten dienen zwar der Sicherheit aller, führen aber zu leichten Verzögerungen an der Kasse.

Doch um etwa 20.15 Uhr betritt eine 1,76 Meter große, blonde Frau mit Schuhgröße 42 die Bühne mit den Worten: „Mein Name ist Monika Blankenberg, ich komme aus Köln und ich altere hauptberuflich.“ Mehr Zahlen zu ihrer Person gibt es an diesem Abend nicht von ihr, aber ihr Programm „Altern ist nichts für Feiglinge“ und das Durchschnittsalter ihrer Zielgruppe lassen Schätzungen zu. Ihre Bühnenprogramme finden vor allem beim weiblichen Ü50-Publikum großen Anklang.

So auch in Trier. Ein Frauen­clübchen hat es sich bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung in der zweiten Reihe mit einer Flasche Sekt und Plastikgläsern gemütlich gemacht und glüht schon mal vor. Überhaupt sitzen vorwiegend Frauen im großen Saal – vielleicht zehn Prozent männliche Besucher sind auszumachen. Sind denn humorvolle Geschichten um Falten, Übergewicht und körperliche Beschwerden kein Thema bei Männern? Monika Blankenberg findet: „Die stellen sich mit Mitte 20 vor den Spiegel und sehen einen knackigen jungen Mann. Dieses Bild brennt sich ein.“ So komme es, dass sie dieses Selbstbild von sich noch haben, wenn sie längst alt und übergewichtig seien. Frauen würden sich das Leben oft selbst schwer machen, weil sie sich auf ihr Aussehen reduzieren ließen. Das Publikum – auch das männliche – applaudiert. An dieser Behauptung scheint also etwas dran zu sein.