Trier : Mordfall Oehms: Viele Hinweise nach ZDF-Beitrag

Trier Kann ein Mordfall in der Vulkaneifel nach 38 Jahren noch gelöst werden? Die Trierer Mordermittler haben jetzt den womöglich letzten Anlauf unternommen. Und die ersten Reaktionen lassen zumindest hoffen.

Nach der Ausstrahlung des auch nach fast vier Jahrzehnten ungeklärten Mordfalls Ulrich Oehms in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY Spezial“ sind bei den Ermittlern über 50 Hinweise eingegangen. Bei den meisten Hinweisen handele es sich um Sachverhalte, die schon bekannt waren, sagte Polizeisprecher Karl-Peter Jochem unserer Zeitung. Die anderen Hinweise müssten noch ausgewertet und überprüft werden.

In der Aktenzeichen-Sendung über ungelöste Kriminalfälle war am Mittwochabend ausführlich über das 38 Jahre zurückliegende Gewaltverbrechen an dem 19-jährigen Ulrich Oehms berichtet worden. Das damalige Geschehen rund um Gerolstein wurde von Schauspielern nachgestellt. Danach unterhielt sich Moderator Rudi Cerne noch mit dem zuständigen Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel.