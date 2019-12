Trier Im Prozess um einen versuchten Mord im Hochwald hat am Donnerstag ein Kronzeuge seinen ehemals besten Freund schwer belastet. Er habe ihm gegenüber die Tat gestanden, sagte der Mann im Trierer Landgericht. Der 55-jährige Angeklagte bestreitet bis dato jegliche Tatbeteiligung.

Kein guter Tag für den Angeklagten im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch im Hochwaldort Osburg: Ein Kronzeuge hat am dritten Verhandlungstag vor dem Trierer Landgericht den Tatverdächtigen schwer belastet. Danach soll der seit März in Untersuchungshaft sitzende Frührentner seinem Kumpel die Tat bei einem Saufgelage in der Garage des Zeugen gestanden haben.