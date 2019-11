Prozessauftakt in Trier : Mordversuch in Osburg: Schlaf rettet Opfer vermutlich das Leben

Trier Der Prozessauftakt gegen einen 55-jährigen Mann aus dem Hochwaldort Osburg wegen versuchten Mordes ist schnell wieder vorüber.

In einer Nacht im August 2017 soll der gelernte Dachdecker mit einer abgesägten Schrotflinte ins Erdgeschossfenster eines Wohnhauses geschossen haben. Die aus kurzer Distanz abgefeuerten Schrotkugeln durchschlugen die heruntergelassenen Rollläden und das Fenster und drangen in die gegenüberliegende Wand des Zimmers ein und beschädigten noch eine Hifi-Anlage.

Der seit März in Untersuchungshaft sitzende Osburger bestreitet die Tat. Allerdings habe er sich bislang nicht detailliert zu den Vorwürfen geäußert, sagt Oberstaatsanwalt Samel, sondern diese nur „allgemein abgestritten“. Im Prozess will sich der Angeklagte nach Angaben seines Verteidigers Andreas Ammer nicht zu den Vorwürfe äußern.

Über seinen Lebenslauf gibt der 55-Jährige aber am ersten Prozesstag bereitwillig Auskunft: Nach der Hauptschule macht der Osburger eine Dachdeckerlehre, kauft später ein Haus, in dem er auch heute noch mit der Ehefrau lebt. Tragisch: Im Mai 2007 stirbt der Sohn bei einem Rollerunfall. Der 15-Jährige bricht sich das Genick. Er selbst wird später herz- und lungenkrank, muss den Job vorzeitig an den Nagel hängen und geht in Rente