Im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch im Hochwaldort Osburg hat die Ehefrau dem Angeklagten ein Alibi gegeben. Ihr Mann sei in der Tatnacht die ganze Zeit zu Hause gewesen, sagte die als Zeugin geladene 48-Jährige am Donnerstag im Trierer Landgericht. „Mein Mann war nicht weg. Ich hätte gemerkt, wenn er das Haus verlassen hätte“, so die Ehefrau des wegen Mordversuchs angeklagten Frührentners aus Osburg.