Kostenpflichtiger Inhalt: Urlaub : Mosel statt Malediven, Eifel statt Elba: Region hofft auf Touristenboom

Hoch hinaus, statt weit, weit weg: So wie hier Touristin Caroline Schneider, die am Felsen des Erdener „Treppchens“ herumkraxelt, werden viele Menschen in diesem Sommer zwischen Mosel, Eifel und Hunsrück Urlaub machen. Foto: picture alliance / Harald Tittel/Harald Tittel

Trier Da Corona Reisen in ferne Länder in diesem Sommer wohl unmöglich macht, planen viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land. Schon jetzt nehmen Buchungen und Anfragen im Land deutlich zu.



Urlaub unter Palmen, neue Kulturen und Menschen kennenlernen: Das alles wird in diesem Jahr in weite Ferne rücken. Denn bis mindestens 15. Juni gilt von Seiten des Bundes eine internationale Reisewarnung. Noch gibt die Reisebranche den Sommer nicht verloren, und auch Außenwirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß gibt Reisezielen wie Mallorca und den griechischen Inseln die besten Chancen, in greifbare Nähe zu rücken. Doch viele Bundesbürger sind verunsichert und haben Fakten geschaffen: Laut einer Forsa-Umfrage haben bereits 27 Prozent der Deutschen ihre gebuchte Urlaubsreise storniert oder haben vor, dies zu tun. Und nun?

Schaut man sich die Trends an, so wird der Inlandstourismus einen Boom erleben. Schon jetzt, sagt Touristik-Professor Andreas Kagermeier von der Universität Trier, würden 30 Prozent der Deutschen hierzulande Urlaub machen: „Viele Menschen warten nur darauf, eine Buchung in nahen Destinationen machen zu können“, sagt er. „In Deutschland wird es enger werden.“ Für die Region Trier, Eifel, Hunsrück und die Moselregion ist er sogar „verhalten optimistisch“. Zwar gelten bundeslandspezifisch noch mindestens bis Pfingsten unterschiedliche Einschränkungen, aber: „Deutschland wird in diesem Sommer sehr begehrt sein“, sagt Norbert Kunz vom Deutschen Tourismusverband. Einer, der noch mehr Erholung in Wohnnähe erwartet, ist Zukunftsforscher Horst Opaschowski: „Heimaturlaub wird das Wort des Jahres 2020“, sagt er im TV-Interview. Er rechnet für die ländlichen Regionen mit „Rekordwerten im Herbst“.