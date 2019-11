Erbeskopf Im Hunsrückhaus haben Vertreter des Zweckverbandes und des Landes die Verträge für die Übergabe des Hauses an das Land Rheinland-Pfalz unterzeichnet. 200 000 Euro sollen in die Gestaltung des Außenbereichs investiert werden.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge übergeben wir das Hunsrückhaus“, sagt Andreas Hackethal, stellvertretender Vorsteher des Zweckverbandes Erbeskopf und Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach. Am Montag unterzeichneten Vertreter des Nationalparkamtes, von Landesforsten, dem Verein „Live Soziale Chancen“ und Kommunen mehrere Verträge, die nötig sind, um die Umweltbildungsstätte Hunsrückhaus dem Land Rheinland-Pfalz zu übergeben. Das im Jahr 2000 gebaute Hunsrückhaus gehörte bislang dem Zweckverband Erbeskopf, der auch die Wintersportanlagen am höchsten Berg des Landes betreibt. Nach der Einrichtung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald soll das Haus in Zukunft als sogenanntes Nationalparktor dienen. Das Land will daher auch notwendige und teure Sanierungsmaßnahmen finanzieren, die das Budget des ohnehin verschuldeten Zweckverbandes stark belastet hätten. Soviel zum „lachenden Auge“. Mit seinem Bistro, einer Info-Ausstellung zum Nationalpark und Schulungsräumen ist die Einrichtung in einer solchen Lage am Fuße des Erbeskopfes in Rheinland-Pfalz einmalig – was das „weinende Auge“ auch erklärt. „Unsere Mission ist in vielerlei Hinsicht erfüllt. Wie geht es jetzt weiter mit dem Haus? Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie und Freizeitangebote sind die Themen, über die man nun sprechen muss und vor allem: Wie geht es mit dem Wintersport weiter?,“ sagt Hackethal.