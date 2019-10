Zuschuss : 10 000 Euro für die Dorferneuerung

Staatssekretärin Nicole Steingaß (Mitte) übergibt im Beisein von Fritz Kohl (rechts), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, den Bewilligungsbescheid an den Pantenburger Ortsbürgermeister Christoph Lamberty (links). . Foto: TV/Andreas Bollig

Pantenburg Die Ortsgemeinde wurde bereits im März diesen Jahres als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt. Nun hat im Rahmen einer kleinen Feierstunde Staatssekretärin Nicole Steingaß einen Förderbescheid in Höhe von 10 000 Euro an die Ortsgemeinde Pantenburg übergeben.

Da die Moderation in enger Zusammenarbeit mit der Dorfbevölkerung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, steht die Fortschreibung und Weiter­entwicklung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes aus dem Jahre 1988 an. Zu den Kosten für die Fortschreibung und Weiterentwicklung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes hatte die Ortsgemeinde Pantenburg im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde einen Förderantrag gestellt.