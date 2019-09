Serie Polizeiarbeit in Wittlich : 10 000 Liter Wasser auf sechs Reifen – So arbeiten die Wittlicher Wasserwerfer

Die Polizeibeamten, die im Wasserwerfer sitzen, können von dort aus den Druck des Wasserstrahls verändern und ihn auffächern. Foto: Marlene Bucher

Wittlich-Wengerohr In Wittlich gibt es viele Polizeieinheiten, die es sonst in der Region an keinem anderen Standort gibt – darunter auch die Wasserwerfer. Was deren Aufgabe ist, hat der TV auf einer Rundfahrt in Erfahrung gebracht.

10 000 Liter passen in das riesige, dunkelblaue Gefährt, das sich auf dem Hof der Wittlicher Polizei dröhnend in Bewegung setzt. Als der Wasserwerfer sich aus Wengerohr hinaus und über das Wittlicher Land bewegt und die Landstraßen entlangfährt, wirkt es, als hätte er sich von einer Großstadt-Demo in die Landidylle verfahren.

Die Oberkommissare Christian Klemm und Alexander Hagenhoff aus der Technischen Einsatzeinheit (TEE) kennen sich gut in dem großen Fahrzeug aus. „Vorne rechts neben dem Fahrer sitzt immer der Beobachter. Hinten in der Mitte sitzt der Kommandant und links und rechts jeweils die Werfer eins und zwei.“ Auf der kleinen Spazierfahrt beim Reiler Hals angekommen, schleicht der blaue Riese den Berg hinauf, manchmal ist es ziemlich ruckelig. „Man merkt, dass der in so einem Gelände gar nicht so leicht zu steuern ist – auch für erfahrene Fahrer.“ Bei 115 Kilometern pro Stunde ist der Wasserwerfer abgeriegelt, vollgetankt mit Wasser wiegt das Gefährt rund 33 Tonnen.

Info Der Wittlicher Polizeistandort Die Polizei hat im Wittlicher Stadtteil Wengerohr einiges an Kräften gebündelt, sowohl an Einsatzkräften als auch an Ausrüstung und Technik. Das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) mit Hauptsitz in Mainz verfügt in Wengerohr über die Werkstatt, die Bereitschaftspolizei (Bepo), die Technische Einsatzeinheit (TEE) mitsamt verschiedener Einsatzmittel wie zum Beispiel den Wasserwerfern oder dem gepanzerten Sonderfahrzeug. Die Wittlicher Polizeidirektion und -inspektion sind dagegen nur für den regionalen Bereich zuständig, von der Verwaltung bis hin zu Streifen und verschiedenen Einsätzen. Die Zentralen Verkehrsdienste Wittlich kümmern sich zum Beispiel um Abstandsmessungen oder Blitzer. Die Polizeidirektion in Wittlich hat außerdem eine Kriminalinspektion, die für Straftaten der mittleren bis schweren Kriminalität, wie beispielsweise Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder oder auch Sexualdelikte zuständig ist. Die Hochschule der Polizei (HdP) ist eigenständig und bildet am Standort Wengerohr fortlaufend neue Polizeibeamte aus. Außerdem finden dort regelmäßige Fortbildungen für Polizisten statt.

Wenn der Wasserwerfer nicht gerade eine Rundfahrt in der Region macht, kann er in ganz Deutschland eingesetzt werden. Zum Beispiel auf Demonstrationen, bei denen Gewalt auftreten könnte. „Wir waren unter anderem beim G 20-Gipfel in Hamburg 2017 dabei, da haben wir auch tatsächlich Wasser abgegeben und stundenlang Straßenzüge geräumt. Beim G 8-Gipfel in Heiligendamm haben wir 48 Stunden in dem Ding gesessen“, sagt Klemm. „Wir haben aber zum Beispiel auch schon mal ein Feuer am Hambacher Forst abgelöscht.“

Das ist nicht der einzige Einsatz, bei dem der Wittlicher Wasserwerfer zur Bekämpfung von Feuer benutzt wurde, statt auf Demonstrationen beispielsweise Blockaden aufzulösen. Für diese Zwecke kann dem Wasser auch sogenanntes „Fire Aid“ zugemischt werden, das beim Löschen von Bränden zusätzlich helfen soll. Aber auch Reizgas kann in entsprechenden Fällen von dem Fahrzeug aus eingesetzt werden.

Lesen Sie auch Organisationsstruktur : So ist die Polizei in der Region aufgestellt

Die Werfer auf der linken und der rechten Seite können den Druck, mit dem das Wasser aus dem Fahrzeug schießt, regulieren. Auch die Möglichkeit zum Auffächern des Strahls gibt es. „Ganz weit aufgefächert ist das dann so, als würde man im Regen stehen“, sagt Klemm. Außerdem müssen die Werfer auf ihren Plätzen immer erst vom Kommandanten in der Mitte per Knopf die Erlaubnis bekommen, Wasser abzugeben. An verschiedenen Stellen im Fahrzeug sind Bildschirme verteilt, die das zeigen, was die Kameras außen am Fahrzeug aufnehmen. So können die Beamten laut Klemm sowohl den Überblick behalten als auch während eines Einsatzes alles dokumentieren.

Philipp Keller, Kommandant in der Wasserwerfer-Staffel der TEE, steigt in einen der gepanzerten Sonderwagen der Polizei ein. Die Fahrzeuge können jederzeit für Einsätze in ganz Deutschland angefordert werden. Foto: TV/Marlene Bucher