Einblicke ins Landleben früher Immer neue Ideen: Darum ist auch das zehnte historische Dorffest ein Renner

Wittlich · Es war die zehnte Auflage, und die Besucher kamen wieder in Scharen. 5000 bis 6000 wollten Handwerkern zusehen, an 30 Marktständen stöbern und sich die Dorfer Spezialitäten in Wittlich schmecken lassen. Mit 550 Klößen und 150 Kilo Reibekuchenteig war das Küchenteam bestens vorbereitet. Viel Musik sorgte für Stimmung.

01.09.2024 , 14:11 Uhr

Von Christina Bents