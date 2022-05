Konzert : 100 Jahre Sängerheim in Zeltingen-Rachtig

Der Männerchor Rachtig unter Leitung von Josef Thiesen. Foto: Hans Krämer

Zeltingen-Rachtig (hk) Ein Konzert zum 100-jährigen Bestehen des Sängerheims in Zeltingen-Rachtig gab es am Samstag in der Rachtiger St.-Marien-Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eröffnet wurde das Chorkonzert von Schirmherr Leo Wächter, der in seiner Ansprache die Geschichte des Sängerheims noch einmal Revue passieren ließ.