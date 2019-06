Ganz Platten feiert : Ein Prosit auf 100 Jahre Herzblut und Eigenständigkeit

PLATTEN Feierlichkeiten des TuS Platten gehen am Mittwoch mit Geburtstagsparty weiter, am Freitag Festakt und dann kommt Schalke.

(BP) Es war der 19. Juni 1919, als sich in Platten Fußballer und Turner zusammenfanden, um einen Verein zu gründen. Am morgigen 19. Juni 2019, exakt ab 19.19 Uhr, stoßen die heutigen Sportler aus Platten am Vereinshaus auf den Geburtstag an – als nächsten Teil der mehrwöchigen Feierlichkeiten zum 100. Vereinsjubiläum des TuS Platten. „Wir erwarten viele ehemalige Spieler und Wegbegleiter zu diesem außergewöhnlichen Abend“, sagt der langjährige Vorsitzende Stefan Hayer. Gleichzeitig feiert der TuS den 70. Geburtstag seines Sportgeländes „Auf Elsenborn“, wo an Pfingsten bereits die Kreispokal-Endspiele ausgetragen wurden.