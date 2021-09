Wittlich : Erfolgreiche Bilanz des Vor-Lesesommers

Wittlich Neben dem „großen“ Lesesommer endete nach den Sommerferien auch der Vorlesesommer für Vorschulkinder, der zum zweiten Mal in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich angeboten wurde. Teilnehmen konnten alle Kinder ab fünf Jahren, die für den Lesesommer noch zu jung sind.

Egal ob Bilderbuch, Vorlesegeschichte oder Kindersachbuch – alle Bücher aus dem umfangreichen Bestand der Bücherei waren für den Vorlesesommer zugelassen. Einziges Kriterium war Freude und Spaß der kleinen Nachwuchsleser an „ihren“ Geschichten. Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte lasen so viele Bücher vor wie gewünscht und die Kinder durften dann zu ihrem Lieblingsbuch ein Bild malen. Zur Belohnung gab es eine Eintrittskarte zu einem Kindertheater, das zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. In diesem Jahr beteiligten sich mit 106 Kindern noch mehr als im Vorjahr, was das neue Konzept bestätigt und den Vorlesesommer fest im Veranstaltungsangebot der Bücherei etabliert. Die Urkunden können – wie beim Lesesommer – ab dem 12. Oktober abgeholt werden. Die eingereichten Bilder werden ab Mitte November in der Bücherei ausgestellt und können dort bewundert werden.