Versorgung : 117 Fächer in der Friedrichstraße

Wittlich Die Deutsche Post hat eine Packstation in Wittlich in Betrieb genommen. Die Packstation in der Friedrichstraße 41 (Total-Tankstelle) bietet 117 Fächer an. Kunden können dort jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden.

