Segen im Vorbeifahren : 1350 Biker kommen zur Motoradsegnung in Klausen

1350 Biker kommen zur Motoradsegnung in Klausen

Pater Albert segnet wegen der Corona-Pandemie die Motorradfahrer in diesem Jahr im Vorbeifahren. Foto: TV/Tobias Marenberg

Klausen Die 24. Motorradwallfahrt in Klausen fand wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt.

(red) Da die 24. Motorradwallfahrt in Klausen nicht wie gewohnt stattfinden konnte, hatte sich das Organisationsteam eine Alternative einfallen lassen: Statt der Motorradwallfahrt mit Gottesdienst im Park gab es einen Online-Gottesdienst und die Motorsegnung „to go“. In den Sozialen Medien wurde das Einladungsvideo von Pater Albert Seul mehr als 300 Mal geteilt. Um 10.30 Uhr gab es einen Gottesdienst mit dem Thema der Motorradwallfahrt. Hierzu wurden zwei Motorräder in die Wallfahrtskirche geschoben, und Motorradfreunde aus Salmtal haben die Fürbitten gelesen.. Zum Anfang der Messe wurde ein Video eingespielt, bei dem Pater Albert Seul mit der Leiendecker Bloas das Lied zur Motorradwallfahrt „Dajee, komm fahr mit mir mit“ singt und als Abspann die Segnung aus 2017 mit Musik der Leiendecker Bloas.