Teuer, aber gern genutzt : 14 000 Besucher für das stille Örtchen an der Lieser

Reger Betrieb: Am Dienstagmittag ist die WC-Anlage am Wittlicher Lieserufer zeitweise stark frequentiert. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Die wegen ihres Anschaffungspreises von 140 000 Euro oft kritisierte öffentliche Toilette wird im Sommer gern genutzt.

Sie ist Teil des Konzepts Stadt am Fluss in Wittlich und war wegen ihrer vergleichsweise hohen Anschaffungskosten häufig in der Diskussion: die Toilettenanlage an der Lieser, in der Nähe des Mauerdenkmals und der Schrebergärten. Rund 140 000 Euro teuer, ist sie seit Herbst 2018 nutzbar.