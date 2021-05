Bernkastel-Wittlich : 14 neue Corona-Fälle im Landkreis

Bernkastel-Wittlich 14 neue Corona-Infektionen sind dem Gesundheitsamt am Freitag, 7. Mai, bis 14 Uhr gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 2827.

Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt von 84,5 auf 82,7 Fälle je 100 000 Einwohner. Das meldet das Landesuntersuchungsamt. Damit liegt der Wert am dritten Werktag in Folge unter 100 Fällen je 100 000 Einwohnern. Dies wirkt sich aber noch nicht auf die aktuell geltende Bundes-Notbremse aus. Erst wenn die Sieben-Tages-Inzidenz den Wert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreitet, treten am übernächsten Tag Lockerungen in Kraft. Insgesamt sind derzeit 2529 Menschen aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle beläuft sich auf 237. Im Verbundkrankenhaus werden zwölf Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon drei Patienten intensivmedizinisch. Erstmalig geimpft wurden im Impfzentrum Wittlich und von den mobilen Impfteams 21 413 Menschen aus dem Kreis (+95), eine Zweitimpfung erhielten so bislang 10 137 Personen (+432). Von niedergelassenen Ärzten wurden 10 523 Menschen aus dem Kreis geimpft.