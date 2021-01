Aktuelle Zahlen zu Corona : 14 Neuinfektionen am Wochenende

Bernkastel-Wittlich (red) Sieben Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich am Samstag und sieben weitere am Sonntag gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt auf 1571 an.

Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises fiel am Sonntag von 76,5 am Vortag auf 72,9. Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für 18 Menschen. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne Entlassenen sowie der 32 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Infektionsfälle auf 169. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden nach letzter Mitteilung 23 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch.