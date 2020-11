Virus-Ausbreitung : 14 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich am Sonntag

14 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich am Sonntag

Bernkastel-Wittlich Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben:

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind am Samstag 21 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden und am Sonntag bis zum Meldezeitpunkt 11 Uhr 14 Fälle. Die Zahl der bislang bestätigen Fälle steigt damit auf 916 an.