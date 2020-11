Corona : 14 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind am Dienstag 14 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 988 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt von 102,2 am Vortag auf aktuell 105,8.

Die häusliche Isolierung endete am Montag für 17 Menschen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Menschen auf 728 steigt.

Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne Entlassenen sowie der 14 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 246 Personen. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit 15 Covid-19-Patienten stationär behandelt.