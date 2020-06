Corona : 16 000 Euro Bußgeld im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Verwarnungen, Bußgelder und laufende Verfahren: Seit Beginn der Pandemie im März haben die Ordnungsbehörden im Kreis Bernkastel-Wittlich alle Hände voll zu tun. Auf TV-Anfrage gibt die Kreisverwaltung Auskunft zu den Bußgeldverfahren.

Seitdem die Landesregierung am 19. März die erste Coronabekämpfungsverordnung erlassen hat, mussten die Ordnungshüter zu zahlreichen Einsätzen ausrücken und Verstöße ahnden. Wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, erklärt, haben die Ordnungsbehörden im Landkreis Bernkastel-Wittlich seitdem 248 Verstöße registriert. Follmann: „Weitere Anzeigen liegen vor, und zurzeit haben wir 170 laufende Verfahren.“ 25 Verfahren seien bisher eingestellt. Aber was war überhaupt der häufigste Anlass für Verwarnungen oder Bußgeldbescheide? „Der Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen, die Ansammlung von ehemals zwei und nun zehn Personen im öffentlichen Raum, war der häufigste Grund für die Einleitung entsprechender Verfahren“, erklärt Follmann.

Gab es im Landkreis einen besonders auffälligen Verstoß und Vorfall, den man nennen sollte, und bei welchem Fall wurde das höchste Bußgeld verhängt? Follmann: „Als gravierendster Verstoß kann die Ansammlung von 15 Personen im öffentlichen Raum bezeichnet werden. Die entsprechenden Ermittlungen dauern noch an. Das höchste Bußgeld, welches bis jetzt festgesetzt wurde, beträgt 250 Euro. Weitere Verfahren wie beispielsweise in Bezug auf die widerrechtliche Öffnung von Gaststättenbetrieben und Campingplätzen laufen noch.“

Gute Gründe also, sich besser an die Regeln der Coronabekämpfungsverordnung, von der am 19. Juni die zehnte Version in Kraft getreten ist, zu halten. Nach Einschätzung der Ordnungsbehörden, erklärt Follmann, seien die Corona-Regeln im Großen und Ganzen im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang eingehalten worden. „Die Zahl der Verstöße kann noch als moderat bezeichnet werden.“