Soziales : 16. Weihnachtsbaumaktion unter neuen Bedingungen

Bernkastel-Wittlich Die Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion des Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück gibt es in diesem Jahr zum 16. Mal. Vom 9. November bis zum 6. Dezember werden Spenden entgegengenommen. Für folgende Kategorien sind Spenden möglich: Familien, Alleinerziehende, Menschen in Armut, schwer kranke Menschen, Sonstige.

In den Pfarrkirchen St. Markus und St. Bernhard Wittlich, der Autobahnkirche St. Paul Wittlich-Wengerohr, der Pfarrkirche St. Servatius Bausendorf sowie in den beiden Filialen der VVR-Bank in Wittlich, der Deutschen Bank in Bernkastel-Kues und der Tourist- Information in Zeltingen-Rachtig liegen Umschläge mit Überweisungsträgern. Kooperationspartner sind die St.-Josefsbruderschaft und die Pfarreiengemeinschaft Wittlich.