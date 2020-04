Unangepasste Geschwindigkeit : 17-Jährige bei Unfall nahe Heidenburg leicht verletzt

Heidenburg (red) Eine 17-Jährige ist am Sonntag, 5. April, nahe Heidenburg bei einem Unfall verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Sie fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der L 155 von Berglicht kommend in Richtung Papiermühle.

In einer Linkskurve verlor sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde eicht verletzt und musste vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. Da an der Unfallstelle eine geringe Menge an Öl ausgelaufen war, musste der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Thalfang zum Abstreuen verständigt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Im Einsatz waren die Polizei Morbach sowie die Straßenmeisterei Thalfang.