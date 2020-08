Beruf : Voller Motivation und Tatendrang

Jacqueline Pauls. Foto: TV/privat

Bernkastel-Kues/Trier 17 Medizinische Fachangestellte haben an der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues ihren Abschluss erreicht.

Trotz einer außergewöhnlichen Schulzeit in der Endphase ihrer dreijährigen Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten aufgrund der Corona-Pandemie konnten 17 Auszubildende der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues einen erfolgreichen Abschluss erreichen.

Das letzte Halbjahr bestand – bedingt durch die Corona-Pandemie- überwiegend aus Online-Unterricht mit Arbeitsaufträgen, wobei die Auszubildenden zuverlässig mitgearbeitet haben, stets das Ziel vor Augen, eine erfolgreiche Prüfung abzulegen. Dies gelang teilweise sogar hervorragend mit der Gesamtnote „sehr gut“, die Vivien Gleinert, Franziska Heim, Annika Kollmann und Melina Ritz erreichten.

Leider konnte, wie sonst üblich, aufgrund der Hygienebestimmungen keine gemeinsame Abschiedsfeier stattfinden.

Nach ihrer Motivation gefragt, in einem medizinischen Beruf zu arbeiten, haben diese Absolventinnen geantwortet:

Jacqueline Pauls: „Am besten gefällt mir an dem Beruf der Medizinischen Fachangestellten der tägliche Kontakt mit den Menschen und ihnen helfen zu können. Außerdem gibt es viel Abwechslung, viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und jeder Tag ist anders. Die Arbeit im Team macht mir sehr viel Spaß.“

Maren Nowrot: „Ich bin in der Allgemeinmedizinischen Praxis Dr.med. Christoph Khorsandian. Ich bin gerne in meiner Praxis, da man seine Stammpatienten hat und sieht, wie es ihnen geht. Ich liebe meinen Beruf. Vor allem in dieser Praxis. Die drei Jahre Ausbildung haben sich gelohnt.“

Michelle Schröder: „Meine Ausbildung habe ich im Krankenhaus in Bernkastel auf der Dialyse und in der Praxis für Nephrologie und Diabetologie gemacht. Jetzt, nach der Ausbildung, geht es für mich in der ambulanten Pflege weiter. Ich möchte alten und hilfsbedürftigen Menschen helfen, ihren Alltag wenigstens ein bisschen erleichtern. Die Ausbildung war genau das richtige für mich, denn der Beruf der MFA gibt einem viel Freude zurück.“

Vivien Gleinert: „Ich arbeite in der allgemeinmedizinischen Arztpraxis Herr Kiefer und Frau Dr. Hornibrook in Kröv. Ich bin froh, mich endlich Medizinische Fachangestellte nennen zu können. Die dreijährige Ausbildung hat sich definitiv gelohnt, da ich meinen Beruf wirklich sehr gerne ausübe. An meinem Beruf gefällt mir besonders die Mischung aus dem medizinischen Wissen und dem Umgang mit Menschen, da jeder Tag voller Überraschungen steckt. Am liebsten fahre ich auf Hausbesuche oder bin in der Wundversorgung tätig, deshalb strebe ich eine Weiterbildung zur Wundexpertin an“.

Annika Kollmann: „Mir macht es sehr viel Spaß in meinem Bereich, der Gynäkologie, zu arbeiten, die Patienten und die Schwangeren zu betreuen bis zur Geburt. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich nach meiner Ausbildung in dem Betrieb weiterarbeiten kann.“

Melina Ritz: „Die Arbeit mit Kindern macht mir großen Spaß. Zu wissen, dass ich die besten Kolleginnen an meiner Seite habe, bestätigt mich umso mehr, mit der Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.“

Maren Nowrot. Foto: TV/privat

Vivian Gleinert. Foto: TV/privat

Michelle Schröder. Foto: TV/privat