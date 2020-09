200 Menschen und 17 Projekte : Große Bereitschaft, sich zu engagieren

Traben-Trarbach Beim „1. Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach“ wollen an die 200 Menschen bei 17 Projekten mit anpacken

Sie dürfte spannend werden, die Spurensuche rund ums Brückentor. Denn sie setzt auf persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen. Eine Suche anderer Art erwartet im Rahmen des 1. Freiwilligen-Mitmach-Tages der Verbandsgemeinde (VG) in Reil. Dort machen sich Bürger für ein „kippenfreies“ Dorf auf den Weg. Das wollen sie mit Fotos dokumentieren, um so für Umweltrisiken zu sensibilisieren. Daneben sind viele weitere Projekte im Angebot. Sie reichen vom Entscheidungsfindungsparcours für Schulabgänger, angeboten von Ausbildungspaten, die auf möglichst viele Interessenten hoffen, bis zu Verschönerungs- und „Dreck-Weg“-Aktionen. Auch Einsätze mit Schippe und Hacke sind dabei. In Kinderbeuern wird eine Streuobstwiese wiederbelebt, auf dem Mont Royal der Goethe-Brunnen freigelegt. Und es gibt Kulturelles: So etwa in Reil bei Mosel-Literatur und Malen am Fluss für alle Generationen und Hofkonzerten eines Akkordeonisten. Sie sind zwar angedacht für Seniorenheime, wären aber auch auf Plätzen wie dem am Stadtturm denkbar. Es sind 17 Projekte angemeldet für die Gemeinschaftsaktion am Samstag, 10. Oktober.