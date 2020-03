Covid-19 : 18 bestätigte Fälle im Landkreis Bernkastel Wittlich

Bernkastel-Wittlich Eine moderate Steigerung verzeichnet der Landkreis Bernastel-Wittlich bei der Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Wie die Kreisverwaltung am Freitag, 20. März, erklärt, gibt es zwei weitere bestätigte Fälle.

Ein junger Mann, der aus dem Urlaub aus Österreich zurückgekehrt sei, zeige milde Symptome und befinde sich in häuslicher Isolierung. Ein Mann mittleren Alters, bei dem allerdings die Infektionskette ungeklärt sein soll, sei ebenfalls betroffen und befinde sich nun gemeinsam mit seiner Ehefrau in häuslicher Quarantäne. Eine gute Nachricht: Der bislang einzige Patient aus dem Kreis, der kurzfristig eine intensivmedizinische Behandlung benötigte, ist nach Angaben der Verwaltung bereits wieder aus dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich entlassen worden und genese nun in häuslicher Isolierung.