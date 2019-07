Sport : Biken mitten in der Natur

Zum 18. Male geht am Sonntag der Erbeskopf-Marathon der Mountain-Biker über die Bühne. Für die Veranstalter der Sportfreunde Hochwald eine immense organisatorische Herausforderung. Foto: TV/Jürgen C. Braun

THALFANG Der Marathon rund um den Erbeskopf erreicht immer größere Dimensionen. Am Sonntag startet die 18. Auflage.

Die Herausforderung wartet in Form des höchsten Gipfels des Landes Rheinland-Pfalz. Und das – wer es denn unbedingt so haben möchte – bereits ab sechs Uhr morgens. Denn um diese Zeit, wenn die Hähne zum ersten Mal gekräht haben, gehen die Hardcore-Biker beim Erbeskopf-Marathon am Sonntag, 14. Juli an den Start. Und das über eine Strecke von 175 Kilometern.