Corona : Corona: Kreis erlässt heute Allgemeinverfügung

Bernkastel-Wittlich (red) Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurden am Sonntag, 18. April, 15 Covid-19-Fälle gemeldet. am Samstag waren es 18. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt auf 2476. Ein 1940 geborener Covid-19-Patient ist laut Mitteilung der Verwaltung von Sonntag gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises steigt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 106,7 auf 108,5 Fälle je 100 000 Einwohner. Dem Anstieg der Fallzahlen liege, so die Verwaltung, ein diffuses, über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde. In 50 Prozent der Fälle handele es um Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten. Die Kontaktnachverfolgung erstrecke sich in Teilen auch wieder auf eine Schule und eine Kita.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag am vierten Tag in Folge über dem für weitere Schutzmaßnahmen relevanten Wert von 100 Fällen je 100 000 Einwohner. Die Kreisverwaltung muss nach den Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung an diesem Montag eine Allgemeinverfügung erlassen. Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für drei Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne Entlassenen auf 2199 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 60 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 217. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden nach letzter Mitteilung neun Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Landesimpfzentrum Wittlich und durch die im Landkreis Bernkastel-Wittlich eingesetzten mobilen Impfteams bis einschließlich Samstag 15 819 Personen. Impfungen, die in Kliniken und Arztpraxen durchgeführt werden, sind in dieser Zahl nicht enthalten und können von Seiten der Kreisverwaltung auch nicht dargestellt werden.