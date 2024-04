Weinbau an der Mittelmosel in den 1930er Jahren Wasser für die Winzer: Ein riesiges Vorzeigeprojekt im Weinberg bei Bernkastel-Kues

1932 führte die als Falscher Mehltau bekannte Krankheit Perono­spora zu einem erheblichen Ernteausfall in den Weinbergen der Stadt Bernkastel-Kues. Der stellvertretende Bürgermeister Franz Popp und der Wissenschaftler Hermann Zillig regten daraufhin an, eine Wasserleitung in der Gemarkung Bernkastel zu verlegen. Es sollte Spritzbrühe für die Reben hergestellt werden.