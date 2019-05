BERNKASTEL-WITTLICH (ca) Auch vor 20 Jahren, im April 1999, warf die Kommunalwahl ihre Schatten voraus. Was sonst noch so geschah, lesen Sie hier:

Eine Ära geht zu Ende: „Sie werden hier immer unter Freunden sein“, versprach der damalige Wittlicher Stadtbürgermeister Helmut Hagedorn vor rund 300 Gästen in der Synagoge. Mit einem Empfang verabschiedete Wittlich offiziell die achte Jägergruppe „Sidi Brahim“. Damit endete nach 54 Jahren die Stationierung der ehemaligen französischen Besatzungsmacht in der Säubrennerstadt. Stellvertretend für den Stadtrat und alle Bürger des Kreises betonte das Stadtoberhaupt: „Wir gehören zusammen und gerade deshalb waren wir traurig, als die Entscheidung fiel, dass diese Freunde uns verlassen müssen.“ Auch der Kommandeur Jean Louis Bruder trat vor das Mikrofon. Er bedankte sich bei den Wittlichern in deutscher Sprache für ihre Gastfreundschaft.

Hexen treiben ihr Unwesen: Einigen Ärger verursachten „Hexen“ in der Walpurgisnacht 1999 im Bereich der Polizei-Inspektion Bernkastel-Kues. Sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigung gingen bei der Inspektion ein. Besonders heftig wüteten Unbekannte in Wehlen. Kurz vor dem Ortsausgang Richtung Kues rissen sie aus einem Blumenkübel die Pflanzen heraus und zerstörten einen Balkonkasten. Außerdem warfen sie einen Sektständer und ein Rüttelpult um und beschädigten einen „Reklamereiter“. In Monzelfeld wurde ein Blumenkübel umgeworfen und beschädigt, der Sachschaden beträgt 400 Mark. Die Polizei Bernkastel-Kues war auch mehrfach wegen Lärmbelästigungen bei Maifeiern im Einsatz. Ruhig ging es hingegen in der Hexennacht in Wittlich zu“.

Neue Gruppierung im Kreistag: Die „Vereinigung Bürger für Bürger“ (VBB) wage den Sprung von der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in das ganze Kreisgebiet. Sie werde bei der Kommunalwahl am 13. Juni mit einer eigenen Liste antreten. Das berichtete der TV Anfang Mai 1999. Spitzenkandidat war Ökowinzer Johannes Schneider aus Maring, der für die Grünen und später als Fraktionsloser von 1989 bis 1994 schon einmal dem Kreistag angehört hatte. Die Gruppierung schaffte es, zwei Sitze im Kreistag zu ergattern.

Der Damm nimmt Formen an: Die L 47 zwischen Lieser und der Moselbrücke Mülheim musste Anfang Mai 1999 gesperrt werden. Grund waren die Bauarbeiten für den Hochwasser-Schutzdamm. Die Arbeiten für das 20,5 Millionen teure Projekt sollte im November 1998 beginnen. Doch Hochwasser zögerte den Beginn der Arbeiten damals heraus. Zehn Monate nach Baubeginn war der Hochwasser-Schutzdamm zur Hälfte fertiggestellt. Die damalige Umweltministerin Klaudia Martini nahm ihn am 6. September 2000 in Betrieb.