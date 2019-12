Soziales : 20 Jubilarinnen

SIMMERN/Traben-Trarbach (red) Zusammen bringen sie es auf 295 Dienstjahre: Gemeinsam mit der Leiterin des Geschäftsbereiches, Monika Kolling, nahm die Leiterin der Ambulanten Dienste, Anja Bindges, im Rahmen der Betriebsversammlung die Ehrung von 20 langjährigen Mitarbeiterinnen der fünf Diakonie-Sozialstationen des Geschäftsfeldes Seniorenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie vor.

An ihren Standorten in Traben-Trarbach, Bad Kreuznach, Kirchberg, Simmern, Büchenbeuren, Gemünden und Rheinböllen versorgen die Ambulanten Dienste 1500 Klienten in deren Zuhause. Foto: Sonja Unger