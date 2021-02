Bernkastel-Wittlich : Starker Anstieg der Corona-Infektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich 20 Neuinfektionen gab es im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Freitag. Die Inzidenz steigt damit auf 48. Möglicherweise hängt das auch mit einer Virus-Variante zusammen.

Am Freitag, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis 14 Uhr 20 neue Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2013 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 33,8 auf 48,0 Fälle je 100 000 Einwohner. Ob der deutliche Anstieg der Fallzahlen einer der Virus-Varianten geschuldet ist, ist noch unklar. Die Ergebnisse der Varianten-PCR lagen dem Gesundheitsamt bis Freitag nicht in vollem Umfang vor.