Kostenpflichtiger Inhalt: 1953 gedreht : 2000 Besucher des Moselkinos haben "Moselfahrt aus Liebeskummer" gesehen

Nostalgie pur: Der Film aus dem Jahr 1953 wurde damals auch in der Zeitschrift „Film und Frau“ beworben. Die Publikumszeitschrift erschien zweiwöchentlich und widmete sich ab 1949 vor allem Kinofilmen und Mode. Foto: TV/privat

Bernkastel-Kues Der 1953 gedrehte Film über eine besondere Moselfahrt lockte bereits mehr als 2000 Besucher ins Mosel-Kino in Bernkastel-Kues. Einige Senioren erinnern sich noch an die Dreharbeiten. Begeistert sind alle von Kinderstar Oliver Grimm.

Als der Film „Moselfahrt aus Liebeskummer“ gedreht wurde, waren Maria Patzer, Brigitte Licht und Peter Holleck noch jung. 1953 war das. Vielleicht hatten sie ihren Liebeskummer da gerade hinter sich. 66 Jahre später sieht Maria Patzer den Film zum ersten Mal. 100 Jahre ist sie alt, sieht aus wie 80 und ist pfiffig im Kopf. Nur die Beine wollen nicht mehr so richtig. Aber es gibt ja Rolllatoren. „Gut“ antwortet sie auf die Frage, wie ihr der Film gefallen hat. „Goldig“ sei der kleine Junge, der eine tragende Rolle spielt. Oliver Grimm heißt er, war damals fünf Jahre alt und in den 1950 und -60er Jahren ein Kinderstar. Seine vielleicht größte Rolle hatte er 1955 an der Seite von Heinz Rühmann in „Wenn der Vater mit dem Sohne“, das beide herzzerreißend spielen. Unvergessen ist das „La-le-lu, nur der Mann im Mond schaut zu“, das der Vater dem Sohne am Abend vorsingt.

In der Moselfahrt aus Liebeskummer agieren Schauspielergrößen wie Will Quadflieg, Bum Krüger und Elisabeth Müller an Grimms Seite. Seit mehreren Wochen läuft die digitalisierte und restaurierte Fassung im kommunalen Mosel-Kino in Bernkastel-Kues. Mehr als 2000 Menschen haben sie seither gesehen. Das ist beachtlich. Schließlich wird der Streifen im kleinsten der drei Säle gezeigt. Und in den passen nur 26 Besucher.

Zufriedene Besucher: Die Senioren und ihre Betreuer nach der Vorführung von „Moselfahrt aus Liebeskummer“. Foto: TV/Clemens Beckmann

Die Gruppe mit Maria Patzer, Brigitte Licht und Peter Holleck umfasst 58 Personen: 36 von ihnen sind Bewohner des Altenzentrums St. Nikolaus Bernkastel-Kues. Der Rest sind Mitarbeiter des Seniorenheims und Angehörige. „Wir haben über den Film geredet. Ich wurde von Bewohnern darauf angesprochen“, erzählt Sozialbetreuerin Manuela Kirst. Die Kinogeschäftsführung habe dann eine Sondervorstellung in einem der größeren Säle ermöglicht.

An diesem Tag kommt auch der gläserne Aufzug richtig in Schwung. Eine Stunde dauert es in jede Richtung bis alle Senioren oben und wieder unten sind. Die steile Treppe hätten den meisten von ihnen einen Kinobesuch unmöglich gemacht.

Wen man auch fragt: Alle erwähnen Oliver Grimm. Renate Becker erinnert sich daran, dass Grimm, der im Film Kaspar heißt, während der Dreharbeiten im Bernkastel-Kueser Krankenhaus medizinisch behandelt wurde, weil er Bauchweh vom Genuss von zu viel Apfelsaft hatte. „Ich war dort zu der Zeit Patientin“, berichtet sie. „Am besten hat mir der kleine Junge gefallen“, sagt die 94-jährige Brigitte Licht. „Wie früher“, schwärmt Peter Holleck.

Und noch einer erinnert sich. Der 75 Jahre alte Sohn von Maria Patzer, denkt an die Dreharbeiten im Park von Schloss Lieser zurück. „Dass die dort drehen, hatte sich rumgesprochen“, sagt der gebürtige Lieserer Dietmar Patzer. In dem Film haben ihm besonders die Szenen mit der noch nicht kanalisierten Mosel gefallen.

Nostalgie pur: Der Film aus dem Jahr 1953 wurde damals auch in der Zeitschrift „Film und Frau“ beworben. Die Publikumszeitschrift erschien zweiwöchentlich und widmete sich ab 1949 vor allem Kinofilmen und Mode. . Foto: TV/privat

Die Kinomacher haben auf einen Erfolg des Films gehofft. Erwartet haben sie ihn in dieser Form aber nicht. „Moselfahrt aus Liebeskummer“ wird deshalb auch in den nächsten Wochen noch gezeigt, berichten Leo Wächter, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und Kino-Geschäftsführer, und Annelie Servatius, Assistentin der Kino-Geschäftsführung. „Der Film ist ein Stück Geschichte. Für die Region ist es wichtig, ihn der Nachwelt zu erhalten“, sagt Wächter. Er spricht dabei besonders die Sequenzen mit der noch nicht kanalisierten Mosel und mit der Moseltalbahn, im Volksmund Saufbähnchen genannt, an. Die Verbandsgemeinde habe sich deshalb Rechte gesichert, um den Film auch in Zukunft bei besonderen Gelegenheiten zu zeigen. Nachbarkommunen, wie die Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Zell, hätten auch schon Interesse gezeigt, erzählt Leo Wächter.

Hermann Lewen, zu der Zeit auch Kino-Geschäftsführer, habe bereits vor etwa zehn Jahren Gespräche mit dem Rechteinhaber geführt. Die seien aber ohne Ergebnis geblieben, sagt Wächter. Vor drei, vier Jahren sei ein neuer Anlauf erfolgt. Mit Erfolg: Verbandsgemeinde, Stadt und Sponsoren beteiligten sich mit 30 000 Euro an der Digitalisierung und Restaurierung des Films. „Den gab es nur auf Filmrollen und die wären verlorengegangen beziehungsweise nicht mehr zu gebrauchen gewesen“, sagt Wächter.