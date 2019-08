Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum : 200.000 Besucher erwartet: Weinfest der Mittelmosel startet mit Treffen der Moselblümchen

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Über 400 in einheitlicher Tracht gekleidete Frauen aller Altersklassen treffen sich auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues: Mit diesem Event ist am Donnerstagabend das größte Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues gestartet.

Bereits am Nachmittag öffneten die Weinstände. Das Fest wird alljährlich von rund 200.000 Einheimischen und Touristen besucht. Weitere Höhepunkte sind der Einzug der Mosella am Freitagabend, das große Feuerwerk am Samstagabend und der Umzug am Sonntag.

Am Donnerstagabend haben alle Damen, vom Säugling bis zur Seniorin, die grüne Röcke weiße Blusen schwarze Mieder und ein rotes Halstuch trugen, von der Stadt ein Glas Wein oder Traubensaft und Pralinen erhalten. Anschließend zogen die Moselblümchen über die Weinstraße.

Mehr als 20 Moselgemeinden von Leiwen bis Zell präsentieren hier an fünf Tagen ihr Angebot an Rieslingweinen. Am Donnerstag gab es die Weine ab 17 Uhr an den Weinständen in etwas kleineren Probiermengen (5 cl) zu kosten: So können die unterschiedlichsten Weine in ihrer ganzen Vielfalt probiert werden – mehr als 500 Weine stehen zur Auswahl.