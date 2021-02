Zuschuss : 200 000 Euro für Schulsozialarbeit

Bernkastel-Wittlich/Mainz (red) Das Land fördert die Schulsozialarbeit im Kreis Bernkastel-Wittlich in diesem Jahr mit insgesamt 198 900 Euro. Damit können 6,5 Stellen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen finanziert werden.

Das teilt die Landtagsabgeordnete Bettina Brück mit. Das Land fördert die Schulsozialarbeit an Allgemeinbildenden Schulen sowie an Berufsschulen. Als Teil der Kinder- und Jugendhilfe ist die Schulsozialarbeit eine kommunale Aufgabe, an der sich das Land jährlich mit rund zehn Millionen Euro beteiligt.