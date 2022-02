Medizin : Baby Nummer 202 am 22.02.2022

202. Entbindung dieses Jahres am 22.2.2022 in der Wittlicher Geburtshilfe - „Estelle“ macht den Zweierreigen perfekt Die kleine Estelle hat sich für ihre Geburt das wohl außergewöhnlichste Datum dieses Jahrhunderts ausgesucht: den 22.2.22 - ein Schnapszahldatum oder auch Datums-Palindrom, da es von beiden Seiten aus gleich zu lesen ist. Dass ihre Geburt zudem die 202. Entbindung dieses Jahres in der Wittlicher Geburtshilfe war, setzt dem freudigen Zweierreigen noch das i-Tüpfelchen auf. Die 2 ist von nun an sicher eine ganz besondere Glückszahl für die ganze Familie. Im Namen des ganzen Teams gratulierte Sr. Isabelle Steffen von der Wochenstation den glücklichen Eltern Viktoria und Sergej Riemer aus Immerath mit Blumen und einem Überraschungsgeschenk zur Geburt ihres kleinen Sternchens Estelle. Sie startete um 10.49 Uhr mit einem Gewicht von 2.800 g und einer Größe von 50 cm gesund und munter ins Leben. Im Bild: v.l.n.r.: Sr. Isabelle Steffen, Sergej und Viktoria Riemer mit ihrer kleinen Estelle. Foto: TV/Sabine Zimmer / Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich