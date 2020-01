Umfrage : 2020: Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche

Annalena und Jan: Annalena: „Ich wünsche mir, dass ich meine Ausbildung zur Bankkauffrau bestehe." Jan: „Ich wünsche mir, dass mein BWL-Studium gut läuft."

Was bringt das neue Jahr? Zum Jahreswechsel machen sich viele Menschen Gedanken darüber, was das neue Jahr für sie bereithält. Der TV hat sich in Bernkastel-Kues und Wittlich umgehört.

Hilde und Wilfried Wenglarczyk „Wir wünschen uns, dass für uns alles so bleibt und für die Kinder, Enkel und Hunde wünschen wir uns alles Gute."

Elke Rosch: „Ich wünsche mir mehr lokale Veranstaltungen."

Laura und Thomas aus Osnabrück Thomas: „Ich wünsche mir, gesund und munter zu bleiben. Geld kann man immer mehr haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste." Laura: „Ich wünsche mir ein bisschen mehr Zufriedenheit."

Elvira: „Ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Das vergangene Jahr war gut, das neue soll genau so werden."

Arnold und René Hack: Arnold Hack: „Ich wünsche mir Frieden, Spaß und Gesundheit." René Hack: „Ich wünsche mir Frieden, Gesundheit und mehr Investitionen der Bundesregierung in Hightech-Innovationen."

Fenia Caspers: „Ich wünsche mir ein neues Moped, eine KTM Supermoto, und ich wünsche mir, dass ich in die kommende Klasse versetzt werden." Florian Simon: „Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Freundin (Fenia) zusammen bleibe." Lucienne Michels: „Ich möchte mein Abi bestehen." Dominik Bak: „Ich wünsche mir, dass ich die Schule schaffe."

Christina und Steven Christina: „Ich wünsche mir Gesundheit und Weltfrieden, mehr Essen und weniger Gewicht, kein Stress, weniger Arbeit und mehr Geld." Steven: „Ich wünsche mir mehr Konzerte, Tattoos und Haare."