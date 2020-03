Neue Anlagen geplant : 2021 sollen sich Windräder in Gielert drehen

Gielert Das Unternehmen Abowind will zwei weitere Anlagen in der Verbandsgemeinde Thalfang errichten. Von den Einnahmen profitiert die Ortsgemeinde.

In der Verbandsgemeinde Thalfang startet die Wiesbadener Firma Abowind in Kürze voraussichtlich mit dem Bau zweier weiterer Windräder. Dabei handelt es sich um zwei Anlagen mit 149 Meter Nabenhöhe und jeweils viereinhalb Megawatt Leistung, sagt Alexander Koffka vom Projektierer Abowind. Voraussichtlich 2021 werden die beiden Windräder Strom ins Netz einspeisen.

Die immissionsrechtliche Genehmigung habe die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erteilt, sagt Koffka. Jetzt könne man sich an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. Denn anders als früher hat nicht jedes Windrad automatisch einen gesetzlichen Anspruch auf Förderung. „Man will, dass deutschlandweit jedes Jahr für 4000 Megawatt Leistung Windräder errichtet werden“, sagt Koffka. Würden mehr Anlagen geplant, erhielten die günstigsten Anbieter den Zuschlag. Trotzdem ist Koffka optimistisch, dass Abowind das Rennen macht. Denn derzeit würden wenige Windräder errichtet. Insofern gebe es auch nur wenige Bewerber. „Wir gehen davon aus, dass wir den Zuschlag bekommen“, sagt er.

Dann soll mit den vorbereitenden Arbeiten an der Infrastruktur wie dem Wegebau noch in diesem Jahr begonnen werden. 2021 startet der Bau der Turbinen, so dass mit der Inbetriebnahme der beiden Anlagen im vierten Quartal 2021 zu rechnen ist. Dann hat Abowind insgesamt 33 Anlagen in der Verbandsgemeinde Thalfang errichtet.